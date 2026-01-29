Presentaron oficialmente la 33ª Fiesta Nacional del Automovilismo

En la mañana de este jueves se realizó la presentación oficial de la trigésimo tercera edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo. El acto tuvo lugar en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio y contó con la presencia del intendente municipal Esteban Reino; el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli; la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró; la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio; el presidente del Auto Club Balcarce, Julio Álvarez; y representantes del Gobierno provincial.

Durante la presentación, el jefe comunal destacó la importancia que tiene para Balcarce una nueva edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo, no solo desde lo cultural y deportivo, sino también por el impacto productivo que genera en la ciudad, especialmente en los sectores gastronómico y hotelero.

Por su parte, Juan José Carli se refirió a las actividades que se desarrollarán en el Museo del Automovilismo, entre las que se destaca la entrega de los Premios Juan Manuel Bordeu a los campeones del Automovilismo Zonal, correspondientes a las categorías fiscalizadas por la Federación Mar y Sierras. Asimismo, se anunció la presentación del libro de José Cuantini, titulado “A tiempo”.

En tanto, Rosario Tufró, Soledad Vivio y Julio Álvarez estuvieron a cargo de detallar las actividades previstas en el Autódromo Juan Manuel Fangio y en el Kartódromo. El cronograma incluirá correcaminatas, exhibiciones de autos antiguos, la participación de la familia Crespi y la presencia de autos emblemáticos de la historia del automovilismo nacional.

Cabe destacar que la programación también contempla la realización de la 39ª edición de la Fiesta del Deporte, que tendrá lugar el jueves 5 en Plaza Libertad, instancia para la cual ya se dieron a conocer las ternas correspondientes.

La Fiesta Nacional del Automovilismo comenzará oficialmente el viernes 6 con actividad en el Kartódromo Juan Manuel Fangio y, por la noche, el escenario principal contará con la presentación de la banda Estelares, dando inicio a un nuevo fin de semana cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas para la ciudad.

Programa: