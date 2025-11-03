Presentaron taller de expresión creativa para el bienestar «Ecos y colores del presente»

Fue presentado en la Casa del Bicentenario el taller de expresión creativa para el bienestar “Ecos y colores del presente”, que a cargo de la licenciada Natalia Vuotto se cumplirá este viernes, a la hora 14, en la sede de avenida Favaloro 785.

El titular de Cultura, César De Gerónimo, dijo que “tenemos el gran placer de recibir a Natalia, era una idea que habíamos tratado hace un tiempo y que podremos concretar este viernes, con una charla más que interesante, con un acercamiento a los propios lenguajes y a la propia expresión, desde un punto de vista tal vez un poco diferente pero que tiene que ver con esos lenguajes”.

Acto seguido se manifestó la licenciada en Psicología que impartirá la actividad, de la cual podrá participar cualquier persona a partir de los 14 años, cuya finalidad es poder conectar con los ritmos internos de cada uno, especialmente en un mundo de híper conectividad y con la sensación que el tiempo nunca alcanza.

“La vida acelerada, la soledad que percibimos más allá de estar todo el tiempo híper conectados a través del consumo de tecnología, de las redes sociales y cómo esto impacta en nuestras emociones. La expresión creativa, que es una herramienta que todas las personas tenemos, será un poco la consigna e invitación a participar de este taller, para poder conectar con los ritmos internos y hacer una pausa en esta vida que todos sostenemos diariamente, por cierto bastante acelerada, que hace que muchas veces la voz interior se apague. Estamos buscando un espacio de pausa para conectar con las emociones”, destacó Vuotto.

Se invita a la comunidad en general a tomar parte de la propuesta, para la cual se agregará el funcionamiento en el lugar de un buffet a cargo del Taller Protegido.