Productiva jornada de capacitación en ciberseguridad

La Dirección de Modernización del Municipio llevó adelante una exitosa jornada de capacitación en ciberseguridad. Más de cuarenta agentes municipales participaron de la actividad, que tuvo como objetivo concientizar sobre la importancia de la seguridad digital en el ámbito público y en la vida cotidiana.

Se llevó a cabo el pasado viernes en la Casa del Bicentenario y se abordaron temas como el riesgo de los correos electrónicos fraudulentos (phishing), la protección de la identidad digital y la ingeniería social.

Se recuerdan algunas buenas prácticas cotidianas a tener en cuenta:

-Usar contraseñas seguras y diferentes en cada cuenta.

-Activar la verificación en dos pasos en Whatsapp.

-Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas.

-Revisar los permisos de las aplicaciones antes de instalarlas.

-Configurar sólo las cookies esenciales.

-No escanear QR desconocidos.

-Mantener antivirus actualizados.

-Verificar siempre la dirección web antes de hacer clic en un enlace.

Desde la Dirección de Modernización destacaron que “la mejor defensa contra el ciberdelito es estar informados”.