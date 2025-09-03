10.3 C
Balcarce
miércoles 3, septiembre, 2025
Programación de los partidos postergados de la fecha 14

La Liga Balcarceña de Fútbol confirmó la programación de los encuentros correspondientes a la fecha 14 de los torneos infantiles, que habían sido postergados. Los partidos se disputarán el sábado 6 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad.

Estadio Municipal

  • 12.00 hs | 10ª división: Sp. Trabajo Mitre vs. Ferroviarios
  • 13.15 hs | 9ª división: Sp. Trabajo Mitre vs. Ferroviarios
  • 14.30 hs | 7ª división: Sp. Trabajo Mitre vs. Ferroviarios
  • 16.00 hs | 5ª división: Sp. Trabajo Mitre vs. Ferroviarios

Cancha de Racing FC

  • 10.15 hs | 11ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 11.30 hs | 9ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 12.45 hs | 7ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 14.15 hs | 5ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 16.00 hs | Femenino Sub 15: Racing Blanco vs. Ferroviarios

Cancha de Amigos Unidos

  • 10.00 hs | 9ª división: Amigos Unidos vs. Boca Juniors
  • 11.15 hs | 8ª división: San Lorenzo vs. Atlético San Agustín
  • 12.45 hs | 6ª división: San Lorenzo vs. Atlético San Agustín
  • 14.30 hs | 7ª división: Amigos Unidos vs. Boca Juniors
  • 16.00 hs | 5ª división: Amigos Unidos vs. Boca Juniors

Cancha de Los Patos FC

  • 10.15 hs | 10ª división: San Lorenzo vs. Atlético San Agustín
  • 11.30 hs | 10ª división: FC Agrarias vs. Atlético San Manuel
  • 12.45 hs | 6ª división: FC Agrarias vs. Atlético San Manuel
  • 14.30 hs | Femenino Sub 15: Los Patos vs. Atlético San Manuel
  • 16.00 hs | Femenino Sub 15: Boca Juniors vs. Atlético San Agustín

Partidos Postergados

  • 8ª división: Sp. Trabajo Mitre vs. Ferroviarios
  • 8ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 10ª división: Racing FC vs. Los Patos FC
  • 10ª división: Amigos Unidos vs. Boca Juniors
