Promoción de hábitos saludables en la semana de la infancias

La Dirección de Salud Familiar y Comunitaria llevó a cabo días pasadosuna actividad especial en el contexto de la Semana de las Infancias. Se visitaron todas las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIS) municipales con propuestas destinadas a promover el bienestar integral de los niños.

En la ocasión, la licenciada en Nutrición Silvina Bonini y la odontóloga Romina Bertolot, profesionales del Centro Integrador Comunitario 1, coordinaron el taller “Alimentación y hábitos saludables”. Mediante propuestas lúdicas e interactivas, ambas especialistas desarrollaron intervenciones enfocadas en fomentar prácticas beneficiosas para el crecimiento y desarrollo infantil.

La actividad logró una amplia participación, llegando tanto a los niños como a sus familias, y se destacó por su enfoque participativo y enriquecedor.

