Provincia: docentes irán al paro en el inicio del ciclo lectivo

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) confirmó que todos los gremios que lo integran se plegarán al paro convocado para el próximo lunes 2 de marzo, lo que en los hechos postergará por 24 horas el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, solo la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) había oficializado la medida de fuerza, luego de rechazar la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) también había anunciado un paro para esa fecha, aunque con eje en la política educativa del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, además de considerar insuficiente la oferta salarial provincial.

En un comunicado difundido este viernes y firmado por todas las entidades que integran el frente, el Fudb ratificó la huelga del 2 de marzo. A la FEB y Suteba se suman el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el gremio docente alineado con la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los principales reclamos que fundamentan la medida, el frente sindical apunta mayormente al gobierno nacional: exigen la “devolución” del Fondo de Incentivo Docente —eliminado al inicio de la actual gestión—, un incremento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional. También incluyeron el pedido de una mejora salarial en el ámbito provincial.

Las negociaciones con la administración de Kicillof continúan, aunque atraviesan un momento de tensión. La Provincia ofreció un incremento del 1,5%, propuesta que fue rechazada por los gremios por considerarla insuficiente. Desde entonces no se registraron nuevas reuniones formales.

De concretarse la medida de fuerza, sería la primera vez que el inicio de clases se ve postergado durante la actual gestión provincial.