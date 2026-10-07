El equipo masculino de Vóley Balcarce se consagró campeón del Torneo Promocional Masculino Sub-21, disputado en las instalaciones del Club Once Unidos de Mar del Plata.

El conjunto balcarceño tuvo una actuación destacada y completó el certamen con un rendimiento perfecto: disputó cuatro partidos y consiguió cuatro victorias, todas por 2 sets a 0, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto.

El plantel estuvo integrado por Benjamín Ferreyra, Benjamín Arriola, Ian Subiría, Manuel Maitía, Matías Troglia, Fausto Iribarren y Tiziano Rubio, bajo la dirección técnica de Daniel Hadal.

Uno de los aspectos destacados de la participación fue la edad de parte del plantel. Tres de los jugadores tienen apenas 15 años y compitieron en una categoría Sub-21, sumando una valiosa experiencia para su desarrollo deportivo y enfrentándose a jugadores de mayor edad.

El campeonato representa además un paso importante dentro del proceso de crecimiento que atraviesa el vóley masculino en Balcarce. La disciplina busca consolidarse progresivamente con la incorporación de nuevos jugadores, más entrenamientos y mayores oportunidades de competencia para las categorías juveniles.

El título conseguido en Mar del Plata se suma así al desarrollo de una disciplina que continúa ganando espacio entre los jóvenes de la ciudad.