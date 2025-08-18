Prueba de riendas clasificatoria para “El Talar” en San Agustín

El próximo 24 de agosto se realizará la jornada “Volviendo a nuestras raíces”, una prueba de riendas clasificatoria para El Talar, organizada por Protección a la Infancia. El evento se llevará a cabo en el Parque Idoyaga Molina de San Agustín.

Habrá más de un millón de pesos en premios, con la clasificación de dos potros y un manso para El Talar. Además, se disputará la gran final de la carrera de sortija, que contará con un premio de 100 mil pesos a repartir más el 70% de lo recaudado.

Cronograma

08:00 a 10:00: Revisión de caballos para El Talar.

10:00: Izamiento del Pabellón Nacional.

10:15: Primera prueba de riendas de potros para El Talar (un clasificado).

12:00: Almuerzo criollo.

13:00: Carrera del peludo en carretilla.

14:00: Segunda prueba de riendas de potros para El Talar (un clasificado).

15:30: Final del campeonato de sortija y entrega de premios.

16:30: Prueba de riendas de mansos para El Talar (un clasificado).

La entrada general tendrá un valor de $7.000. Cada corredor podrá participar con un caballo y se utilizarán gateras eléctricas.

La animación estará a cargo de Horacio Bouza, con sonido de Leandro Martínez. La coordinación será de Gastón Nieto (2266482764), Manuela Burges (2266483244) y Facundo Waslet (2266546244).

El encuentro contará con servicio de cantina y parrilla, además de seguro para espectadores y participantes.