Puerto Quequén, OSPRERA y vacunación antiaftosa: temas de la reunión de Sociedades Rurales del Sudeste

En el salón de la Sociedad Rural de Lobería, se realizó la reunión mensual de las Sociedades Rurales del Sudeste, integrantes de la Zona VI de CARBAP. Durante el encuentro se abordaron temas previamente tratados y se analizaron novedades vinculadas a la actividad agropecuaria y al contexto político y sanitario.

Uno de los principales puntos del temario fue la situación de Osprera. Los dirigentes manifestaron nuevamente su preocupación por las dificultades que enfrentan los empleados rurales para acceder a la atención médica mediante dicha obra social. También se señalaron los obstáculos existentes para optar por otras mutuales u obras sociales.

En relación con el Puerto Quequén, se mencionó que la actual presidenta del Consorcio Portuario, María Jimena López, dejaría su cargo debido a su candidatura a diputada nacional. Desde la entidad anfitriona, su presidente Jorge Arruabarrena indicó que están atentos a los cambios en el consorcio, mientras se espera una prórroga por un año más en la concesión a Terminal Quequén del principal elevador de granos, y la llegada del nuevo pliego de concesión.

Durante la jornada también se recibió a directivos de la empresa Nequen, quienes presentaron los avances de la operatoria con contenedores desde el “Área Logística Necochea”. Se destacó que este sistema permitiría transportar distintos productos, incluidos granos, lo cual podría beneficiar a los productores de la región. Nequen forma parte de las empresas que invierten en la terminal y en el fortalecimiento del hinterland del puerto, con mejoras en accesos y transporte terrestre.

Sobre la vacunación antiaftosa, los ruralistas expresaron sorpresa por los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al nuevo esquema a implementarse desde 2026, sin participación de autoridades de SENASA ni consulta con entidades como CRA o CARBAP.

El médico veterinario Raúl Pérez Marino, representante de CARBAP en la Comisión Provincial de Sanidad Animal, explicó que la segunda campaña de 2025 no tendrá modificaciones y comenzará el 13 de octubre. Señaló que aunque se venía discutiendo una nueva estrategia desde hacía más de un año, las fechas propuestas requieren revisión por sus posibles dificultades operativas. También observó que la exención de vacunación para feedlots inscriptos genera un tratamiento desigual respecto de productores que realizan engorde en sus campos, quienes sí deberían vacunar a las mismas categorías.

Además, se analizó el resultado electoral y su impacto en la conformación de los concejos deliberantes y de la legislatura bonaerense. Estos temas serán parte de la agenda del próximo encuentro del Consejo Directivo de CARBAP, previsto para la semana próxima.