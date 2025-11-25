¿Qué se sabe del accidente del colectivo en la Autovía 2?

A la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2 no hay rastros de frenadas sobre el asfalto. Tampoco algún otro indicio que demuestre que el chofer del micro que volcó este martes rumbo a Mar del Plata intentó evitar el siniestro que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Para el fiscal Germán Vera Tapia, que investiga el hecho, estos datos significan una cosa: que el conductor se fue a la banquina por una distracción.

Detalles del accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la Autovía 2 , a la altura del kilómetro 325 , en la zona de General Pirán , partido de Mar Chiquita, en sentido hacia Mar del Plata.

en la , a la altura del , en la zona de , partido de Mar Chiquita, en sentido hacia Mar del Plata. El vehículo involucrado es un micro de turismo de la empresa Turismo New Bus , que transportaba unos 56 pasajeros , todos adultos, provenientes de localidades del Gran Buenos Aires como Morón, Moreno y Ciudadela, con destino a Mar del Plata.

, que transportaba , todos adultos, provenientes de localidades del Gran Buenos Aires como Morón, Moreno y Ciudadela, con destino a Mar del Plata. Según imágenes del lugar, tras perder el control, el micro volcó y quedó tendido sobre su costado derecho, sobre el cantero central de la autovía, en una zanja de alrededor de dos metros.

Víctimas y heridos

Hasta el momento se confirmaron dos víctimas fatales , ambas mujeres.

, ambas mujeres. En cuanto a los lesionados, se reportan al menos 44 heridos , con distintos grados de gravedad; al menos dos de ellos están en estado grave .

, con distintos grados de gravedad; al menos . Las víctimas fueron trasladadas a varios centros de salud de la zona: Alrededor de 28 heridos al hospital de General Pirán . Unas 12 personas al hospital de Coronel Vidal . 4 personas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata , algunas en estado grave (código rojo).

Algunos pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que complicó las tareas de rescate.

Operativo de emergencia

Intervinieron Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal , ambulancias de la empresa AUBASA (concesionaria de la autovía), personal de seguridad vial de la provincia y los equipos médicos de los centros de salud.

, ambulancias de la empresa (concesionaria de la autovía), personal de seguridad vial de la provincia y los equipos médicos de los centros de salud. También intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para realizar controles de alcoholemia a los conductores del micro, de acuerdo con los protocolos.

para realizar controles de alcoholemia a los conductores del micro, de acuerdo con los protocolos. El conductor resultó con alcoholemia negativa.

Estado de la causa e hipótesis preliminares

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor. El conductor quedó aprehendido en la fiscalía, al menos hasta su declaración.

por la conducción de un vehículo con motor. El conductor quedó en la fiscalía, al menos hasta su declaración. Según declaró el fiscal a la prensa, aunque en un primer momento el conductor habría afirmado que esquivó el mal movimiento de un vehículo, la Policía Científica comienza a manejar otra versión: que el micro “no giró en la curva y siguió de largo”. Sin embargo, esto sigue siendo preliminar .

. Entre las hipótesis en consideración están: un posible error humano (por ejemplo, falta de pericia o maniobra incorrecta en la curva), pero no se descartan otras causas como falla mecánica o un imprevisto en la vía.

(por ejemplo, falta de pericia o maniobra incorrecta en la curva), pero no se descartan otras causas como falla mecánica o un imprevisto en la vía. Las autoridades mantienen un corte parcial de la ruta mientras continúan las pericias e intentan determinar la secuencia exacta del accidente.

Destino de los pasajeros y contexto

Los ocupantes del micro se dirigían a Mar del Plata para asistir al “1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular”, organizado por el gobierno provincial a través del OPISU. El evento fue suspendido tras el accidente.

Según uno de los pasajeros (el padre Francisco “Paco” Olveira), el micro se salió del asfalto en una curva y terminó en una zanja. En sus declaraciones, dijo que no había lluvia ni problemas visibles en la carretera.

Algunos relatos describen una escena caótica, con gritos, personas atrapadas y la necesidad urgente de rescate.

Lo que aún se desconoce

Aún no hay una versión oficial definitiva sobre qué causó el vuelco: se investigan hipótesis como error del conductor, maniobra incorrecta, fallo del vehículo, o alguna condición de la ruta.

sobre qué causó el vuelco: se investigan hipótesis como error del conductor, maniobra incorrecta, fallo del vehículo, o alguna condición de la ruta. No se divulgaron por el momento las identidades de las víctimas fatales .

. Se aguarda la declaración del conductor para avanzar en la causa, así como los peritajes técnicos de Policía Científica y de Seguridad Vial.