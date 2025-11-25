¿Qué se sabe del accidente del colectivo en la Autovía 2?

A la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2 no hay rastros de frenadas sobre el asfalto. Tampoco algún otro indicio que demuestre que el chofer del micro que volcó este martes rumbo a Mar del Plata intentó evitar el siniestro que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Para el fiscal Germán Vera Tapia, que investiga el hecho, estos datos significan una cosa: que el conductor se fue a la banquina por una distracción.
Detalles del accidente
- El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 325, en la zona de General Pirán, partido de Mar Chiquita, en sentido hacia Mar del Plata.
- El vehículo involucrado es un micro de turismo de la empresa Turismo New Bus, que transportaba unos 56 pasajeros, todos adultos, provenientes de localidades del Gran Buenos Aires como Morón, Moreno y Ciudadela, con destino a Mar del Plata.
- Según imágenes del lugar, tras perder el control, el micro volcó y quedó tendido sobre su costado derecho, sobre el cantero central de la autovía, en una zanja de alrededor de dos metros.
Víctimas y heridos
- Hasta el momento se confirmaron dos víctimas fatales, ambas mujeres.
- En cuanto a los lesionados, se reportan al menos 44 heridos, con distintos grados de gravedad; al menos dos de ellos están en estado grave.
- Las víctimas fueron trasladadas a varios centros de salud de la zona:
- Alrededor de 28 heridos al hospital de General Pirán.
- Unas 12 personas al hospital de Coronel Vidal.
- 4 personas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, algunas en estado grave (código rojo).
- Algunos pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que complicó las tareas de rescate.
Operativo de emergencia
- Intervinieron Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, ambulancias de la empresa AUBASA (concesionaria de la autovía), personal de seguridad vial de la provincia y los equipos médicos de los centros de salud.
- También intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para realizar controles de alcoholemia a los conductores del micro, de acuerdo con los protocolos.
- El conductor resultó con alcoholemia negativa.
Estado de la causa e hipótesis preliminares
- La causa fue caratulada como doble homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor. El conductor quedó aprehendido en la fiscalía, al menos hasta su declaración.
- Según declaró el fiscal a la prensa, aunque en un primer momento el conductor habría afirmado que esquivó el mal movimiento de un vehículo, la Policía Científica comienza a manejar otra versión: que el micro “no giró en la curva y siguió de largo”. Sin embargo, esto sigue siendo preliminar.
- Entre las hipótesis en consideración están: un posible error humano (por ejemplo, falta de pericia o maniobra incorrecta en la curva), pero no se descartan otras causas como falla mecánica o un imprevisto en la vía.
- Las autoridades mantienen un corte parcial de la ruta mientras continúan las pericias e intentan determinar la secuencia exacta del accidente.
Destino de los pasajeros y contexto
- Los ocupantes del micro se dirigían a Mar del Plata para asistir al “1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular”, organizado por el gobierno provincial a través del OPISU. El evento fue suspendido tras el accidente.
- Según uno de los pasajeros (el padre Francisco “Paco” Olveira), el micro se salió del asfalto en una curva y terminó en una zanja. En sus declaraciones, dijo que no había lluvia ni problemas visibles en la carretera.
- Algunos relatos describen una escena caótica, con gritos, personas atrapadas y la necesidad urgente de rescate.
Lo que aún se desconoce
- Aún no hay una versión oficial definitiva sobre qué causó el vuelco: se investigan hipótesis como error del conductor, maniobra incorrecta, fallo del vehículo, o alguna condición de la ruta.
- No se divulgaron por el momento las identidades de las víctimas fatales.
- Se aguarda la declaración del conductor para avanzar en la causa, así como los peritajes técnicos de Policía Científica y de Seguridad Vial.