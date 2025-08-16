¿Qué se vota el 7 de septiembre?

El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La quinta sección electoral elegirá a 5 senadores.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.



En la quinta sección electoral se eligen, además de 5 senadores, los siguientes cargos en los 27 municipios que la componen:

Ayacucho: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Balcarce: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Castelli: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Chascomús: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Dolores: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales

General Alvarado: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

General Belgrano: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

General Guido: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales

General Lavalle: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales

General Madariaga: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales

General Paz: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

General Pueyrredón: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales

Las Costa: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Las Flores: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Lezama: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Lobería: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Maipú: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Mar Chiquita: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Monte: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Necochea: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Pila: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Pinamar: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Rauch: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

San Cayetano: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales