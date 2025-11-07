Ramiro Pinilla clasificó al Nacional de pádel

El joven jugador balcarceño Ramiro Pinilla, junto a su compañero Joaquín de los Santos, de Mar del Plata, clasificó para disputar este mes el certamen nacional de pádel reservado para jugadores de tercera categoría.

El torneo se disputará en canchas de la vecina ciudad balnearia los días 21, 22 y 23 de noviembre. La dupla mencionada estará compitiendo representando a la Federación Jugadores de Pádel de la provincia de Buenos Aires (FEJUBA).

Pinilla y de los Santos quedaron clasificados en tercer lugar para tomar parte del importante certamen a partir de los puntos reunidos por su participación en los provinciales jugados en Quilmes (llegaron a la final), en Mar del Plata (cuartos de final) y en La Plata.

Ambos llegarán a este importante certamen, en el que deberán enfrentarse a parejas de otras provincias, clasificados como la mejor tercera pareja bonaerense de la categoría.

A este campeonato nacional clasificaron las primeras cinco duplas del territorio bonaerense, de primera a séptima categoría.