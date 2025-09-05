Raúl Garrido, el balcarceño que llegó a Disney Plus con su arte monstruoso

El artista local Raúl Garrido, conocido en Balcarce por sus caracterizaciones que van desde representar a Jesús en la Pasión hasta dar vida a criaturas terroríficas, dio un paso trascendental en su carrera al ser convocado por Disney Plus para participar en una campaña de alcance mundial vinculada a la serie Alone Ear.

La propuesta surgió a partir de un reel que Garrido había publicado en redes sociales y que llamó la atención de los productores de la plataforma. “Me contactaron, vieron mi trabajo y les pareció interesante. Me hicieron la propuesta y acepté el desafío”, explicó el artista.

En el material audiovisual, Garrido aparece siendo atacado por la mano monstruosa de un alien, recurso que forma parte de la promoción internacional de la serie. El trabajo implicó cumplir estrictos parámetros técnicos: grabaciones con pantalla verde, versiones sin descripciones para adaptarse a diferentes lenguas y un minucioso proceso de aprobación.

“Todo lo que se ve salió de un pequeño taller en mi casa, con mis manos y mi inventiva. Siempre digo que los grandes sueños empiezan en esos rincones”, destacó.

Un estilo marcado por el terror

A lo largo de los años, Garrido se ha caracterizado por su inclinación hacia el cine de terror y los personajes monstruosos. “Cada creación apunta a lo inquietante. No siempre es necesario mostrar sangre: a veces alcanza con algo que incomode al espectador”, señaló.

Actualmente, además de su participación en Disney, Garrido trabaja en un largometraje de cine independiente de terror que se filma en locaciones de Balcarce. El proyecto, que ya cuenta con 50 minutos de rodaje, prevé finalizarse en noviembre para luego iniciar la etapa de postproducción y difusión en distintos centros culturales y convenciones especializadas.

Un proyecto colectivo

El artista subrayó el valor del trabajo en equipo, ya que contó con la colaboración de Manuel Elizalde, encargado de la edición y composición visual, y de Agustín Vivo, quien también participó en la producción. “Es importante involucrar amigos, porque más allá de lo profesional, nos divertimos mucho en el backstage”, dijo.

Presente internacional, raíces locales

El material de Disney ya puede verse en distintas plataformas digitales, como TikTok, Instagram y Facebook, donde aparece tanto en formato de fotografía como en video publicitario.

“Me emociona porque mi trabajo llegó a las grandes ligas de manera mundial. Que un contenido creado en Balcarce se difunda en todo el planeta es un sueño cumplido”, resumió Garrido.