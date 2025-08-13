10.3 C
Balcarce
miércoles 13, agosto, 2025
Reclamarán justicia por la muerte de Claribel Medina

Este viernes a las 15 horas se realizará una nueva marcha para reclamar justicia por la muerte de Claribel Medina. La concentración tendrá lugar en Plaza Libertad y está abierta a todas las personas que deseen acompañar a la familia y amigos de la joven.

Mientras se desarrollan estas manifestaciones, se espera la resolución judicial respecto a la posible elevación a juicio oral de la causa. En el expediente están involucradas al menos dos médicas de la ciudad, en el marco de una investigación por un presunto caso de mala praxis.

