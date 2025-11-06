Reclamos por el estado de la Ruta Nacional 226 entre Balcarce y Mar del Plata

La Ruta Nacional 226, conocida como “Ruta Jardín”, presenta actualmente un notable crecimiento de pasto en distintos tramos. La concesionaria del peaje El Dorado mantiene la doble vía sin tareas visibles de mantenimiento. Las lluvias y las altas temperaturas favorecieron el desarrollo de la vegetación, que en algunos sectores llega al borde de las señales viales e impide el uso de la banquina en caso de emergencias.

A esta situación se suma la falta de información por parte de los operadores del peaje, quienes no pudieron precisar si existen tareas de reparación o mantenimiento programadas. La ruta también presenta deficiencias en la delimitación de los carriles, lo que ha generado inquietud entre los usuarios por la seguridad vial. En los últimos dos años, se habría registrado una disminución de las inversiones en ambas manos de la traza.

Trascendió que el gobierno de Javier Milei habría establecido un nuevo sistema de licitación para las empresas privadas interesadas en explotar los peajes de distintas rutas, entre ellas la 226, aunque hasta el momento no se difundieron detalles. Diversas comunicaciones sobre el tema no habrían sido respondidas.

Usuarios consultados por Radio 100.9 expresaron su malestar por el estado del tramo entre Balcarce y Mar del Plata. “Da bronca pagar el peaje cuando no existe una contraprestación como corresponde. No es por el valor del peaje, sino porque no se condice con las prestaciones de la empresa”, señalaron.