Reclamos por malos tratos al personal en el Hospital Municipal

En la mañana de este viernes, la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales, encabezada por la secretaria gremial Xoana Martínez, se presentó en el Hospital Municipal para mantener una reunión con la dirección del nosocomio. El encuentro tuvo como eje central los reclamos por presuntos malos tratos hacia el personal.

Según explicó Martínez, se trata de una problemática que viene repitiéndose y que no ha encontrado respuestas concretas. “Teníamos muchos temas para charlar que van quedando y que no se resuelven. Uno de ellos es el maltrato, un patrón que se repite en el tiempo”, señaló.

La dirigente gremial remarcó además la preocupación del sindicato ante la reiteración de estas situaciones en distintas áreas del hospital y vinculó los hechos con el incumplimiento de los principios de la Ley Micaela. “Tanto que hemos hablado de la Ley Micaela y de los alcances que tiene, creo que acá no se está haciendo eco de esa ley y se van repitiendo los maltratos. Tenemos varias compañeras con un mismo patrón en diferentes áreas y eso es lo que más nos está preocupando”, sostuvo.

De acuerdo a lo manifestado por Martínez, en algunos sectores los propios jefes serían quienes ejercen estas conductas, haciendo un uso indebido del poder que ostentan. “Este es uno de los tantos planteos que le hacemos a la Dirección del Hospital, de quienes esperamos el compromiso de solucionar estas cuestiones”, concluyó.