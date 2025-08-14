10.3 C
Recolección de residuos y tareas de higiene urbana con normalidad

La Municipalidad informa a la comunidad que, pese a tratarse de una jornada no laborable con fines turísticos, mañana (viernes 15) los servicios de recolección domiciliaria y limpieza urbana se desarrollarán con total normalidad.

La empresa Ashira S.A. continuará con sus tareas habituales, asegurando la salubridad y el orden en el espacio público, sin modificaciones en los recorridos ni en los horarios habituales.

Se solicita a los vecinos colaborar respetando los horarios de disposición de residuos, contribuyendo así al mantenimiento de una ciudad más limpia.

