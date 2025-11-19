Reconocimiento a cuatro balcarceños por su compromiso con la comunidad

Este viernes 21 a las 17 se llevará a cabo en el Hotel ubicado en calles 16 y 17 un reconocimiento a cuatro balcarceños que se han destacado por su compromiso con la comunidad.

Se trata de Silvio Cattaneo (Bomberos Voluntarios de Balcarce), Alejandra Yommi (Banco de Alimentos), Cristina Sánchez (Napaleofú) e Iván Cuenca (Plan de forestación).

Organiza la actividad el Rotary Balcarce Cerrito. El lema que acompaña esta actividad es “Reconocer es valorar y agradecer”.

