miércoles 19, noviembre, 2025

Reconocimiento a cuatro balcarceños por su compromiso con la comunidad

Este viernes 21 a las 17 se llevará a cabo en el Hotel ubicado en calles 16 y 17 un reconocimiento a cuatro balcarceños que se han destacado por su compromiso con la comunidad.
Se trata de Silvio Cattaneo (Bomberos Voluntarios de Balcarce), Alejandra Yommi (Banco de Alimentos), Cristina Sánchez (Napaleofú) e Iván Cuenca (Plan de forestación).
Organiza la actividad el Rotary Balcarce Cerrito. El lema que acompaña esta actividad es “Reconocer es valorar y agradecer”.

