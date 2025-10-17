10.3 C
Recuperan moto robada gracias al aporte de imágenes de vecinos

Una motocicleta marca Keller, que había sido sustraída en la madrugada de este viernes en calle 4, entre 29 y Av. Cereijo, fue recuperada tras un operativo que contó con la colaboración de vecinos y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad particulares.

Según se informó, el rodado presentaba daños visibles, entre ellos la falta de algunas cachas y golpes ocasionados por una caída sufrida por uno de los implicados, quien habría perdido el control del vehículo durante la huida.

El rápido accionar de la comunidad permitió identificar a los autores del hecho y recuperar la moto en pocas horas.

