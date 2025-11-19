Recuperó la libertad 16:21 horas. A la hora estaba detenido nuevamente

Personal de la Estación Comunal intervino durante las últimas horas en dos hechos consecutivos vinculados a un hombre de 29 años que fue aprehendido por agresiones y por incumplir una orden judicial.

El primer episodio ocurrió alrededor de la 1:15 del martes, cuando un llamado al 911 informó sobre una agresión en una vivienda ubicada en calle 107 N° 1148, esquina 38. Una mujer de 27 años denunció que su expareja la había agredido físicamente y había provocado daños en distintos objetos del domicilio, entre ellos un televisor Smart TV y un ropero.

El personal policial se presentó en el lugar y procedió a la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la UFIJE de Flagrancia imputado por «daño». Desde la Comisaría de la Mujer se constató que entre ambos existía una medida cautelar previa, la cual había quedado sin efecto por decisión conjunta tras retomar la relación. Luego de cumplirse los trámites correspondientes, el acusado fue trasladado a sede judicial para su declaración indagatoria y posteriormente recuperó la libertad, regresando a Balcarce.

Horas más tarde se registró un segundo hecho. A las 17:40, un familiar de la víctima alertó que el hombre se encontraba en las inmediaciones del domicilio de la mujer, ubicado en calle 125 entre 20 y 22, pese a contar con una restricción de acercamiento vigente dictada por el Juzgado de Paz en el marco de una medida de protección por violencia familiar.

Efectivos de la Estación de Policía Comunal constataron la presencia del sujeto en el lugar y procedieron nuevamente a su aprehensión, imputado esta vez por desobediencia. La UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Sánchez, dispuso su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán tras cumplirse los recaudos legales.

Desde la fuerza se informó que el hombre había recuperado la libertad ese mismo día a las 16:21, poco más de una hora antes de ser aprehendido nuevamente por violar la medida de restricción.