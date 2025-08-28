Reino recibió al Coronel Armanelli

En el contexto de las actividades conmemorativas por el 160° aniversario del Partido de Balcarce, el intendente Esteban Reino recibió en su despacho, este jueves, al coronel (R) Oscar Armanelli, quien será el protagonista de una destacada propuesta cultural y educativa el próximo sábado 30 de agosto.

La actividad tendrá lugar a las 18:30 en la Casa del Bicentenario y será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, el coronel Armanelli brindará una charla titulada “Del corazón del interior a los desafíos globales: una mirada estratégica desde Balcarce”, en la que compartirá reflexiones sobre su extensa trayectoria profesional, así como su análisis de la actualidad geopolítica y los desafíos estratégicos del presente.

Armanelli desarrolló una notable carrera en el Ejército Argentino, donde alcanzó el cargo de jefe del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín». Fue también decano de la Facultad del Ejército y es actualmente investigador del CONICET y docente en instituciones de alto prestigio, como la Universidad Austral.

Representa una valiosa oportunidad para enriquecer el diálogo sobre defensa, liderazgo y soberanía desde una perspectiva federal, con énfasis en el rol del interior del país en los escenarios actuales.

El Municipio de Balcarce invita a toda la comunidad a participar de este encuentro, que promete ser una instancia de reflexión y aprendizaje en el marco de las celebraciones por los 160 años de nuestro distrito.