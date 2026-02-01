Reporte 11:30: Trabajan 30 bomberos con ocho unidades en La Barrosa

El incendio registrado en la zona serrana continúa bajo seguimiento permanente por parte de los Bomberos Voluntarios, que durante las últimas horas lograron controlar el avance del fuego, aunque aún persisten pequeños focos activos que demandan trabajo intensivo.

Así lo informó Silvio Cattaneo, presidente de la comisión directiva de Bomberos Voluntarios, quien detalló que, según el reporte brindado por Federico Mancini, jefe de escuadra, la situación se encuentra estabilizada, pero no finalizada. “La lluvia trajo alivio, pero todavía quedan focos menores que es imprescindible apagar para evitar una reactivación”, explicó.

En el lugar trabajan ocho dotaciones con un total de treinta bomberos, que se van relevando de manera constante debido a la prolongada duración del operativo y el lógico desgaste físico que implica combatir el fuego en terreno serrano.

Las tareas se concentran en la detección y extinción de puntos calientes, al tiempo que se mantiene un monitoreo permanente de la zona afectada. La base operativa del operativo fue instalada en el Club Teléfonos, desde donde se coordinan las acciones y los recorridos de las dotaciones.

Desde Bomberos reiteraron que el incendio está controlado, pero advirtieron que la situación seguirá siendo evaluada minuto a minuto hasta lograr la extinción total de todos los focos.