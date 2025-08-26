Retención de tareas en el Obrador Municipal por reclamos laborales

Trabajadores del Obrador Municipal realizaron una retención de tareas en el marco de una serie de reclamos dirigidos al Departamento Ejecutivo.

Entre los principales puntos planteados, los empleados denunciaron la falta de personal en el área y la ausencia de indumentaria adecuada para desarrollar sus tareas. “Son reclamos que venimos haciendo desde hace más de dos años”, expresaron.

Asimismo, señalaron que la maquinaria disponible presenta inconvenientes que dificultan el normal desarrollo de las actividades diarias.

Los trabajadores también cuestionaron la decisión del Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Ing. Gustavo Torres, de otorgar a la empresa Aguas de la Ciudad el mantenimiento de la red vial rural.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se hicieron presentes en el Obrador, manifestaron su respaldo al reclamo y confirmaron una adhesión total a la medida de fuerza.