Reunión para reforzar seguridad en zona de barrio «Integración»

El secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, encabezó una reunión junto al Comisario Mayor (RA) Martín Luna, el comisario Catriel Lemmo, titular de la Policía Comunal, y equipos directivos de la Escuela Primaria Nº 8 “Manuel Belgrano”, la Escuela Secundaria Nº 7 y el Jardín de Infantes Nº 913 “Jorge Alberto Llamas”.

También participaron representantes de la sociedad de fomento “Integración”, la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno; el director de Políticas de Inclusión y responsable de los CIC, Rodolfo Camino, además de referentes del programa municipal “Club después del Cole”.

Durante el encuentro se analizó de manera exhaustiva la situación de seguridad en el área, evaluando la necesidad de reforzar la presencia policial, mejorar la circulación vehicular, avanzar en la colocación de cámaras de videovigilancia y optimizar la iluminación en distintos puntos críticos.

La convocatoria permitió articular acciones entre instituciones educativas, fuerzas de seguridad y áreas municipales, con el propósito de fortalecer la protección de los estudiantes y garantizar un entorno más seguro para la comunidad.