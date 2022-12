Riesgo «extremo» de incendios

Desde el Departamento de Incendios Forestales de Bomberos Voluntarios se indicó que el índice de peligrosidad es extremo, por lo cual se recomiendo no generar fuego.

El Jefe del Cuerpo, Federico Mancini, señaló en Radio 100.9, que el agua caída hace algunos días vino muy bien porque provoca tranquilidad, no solo al cuerpo activo, sino también al campo.

De todas maneras, con las altas temperaturas que se viven en la actualidad, el perfil del suelo está seco, lo que puede originar un foco en cualquier situación. “Las recomendaciones son las mismas de siempre. No generar fuego porque la temperatura es muy elevada y se puede generar combustión”, señaló Mancini.

Navegación de entradas