jueves 20, noviembre, 2025

Riquelme Antonetti ganó la Copa Faule Ilca

El deportista balcarceño Franco Riquelme Antonetti ratificó su buen presente durante la competencia desarrollada el pasado fin de semana en el Club Náutico de Mar del Plata.

El timonel se quedó con la Copa Faule Ilca Alma Master que tuvo 23 inscriptos, en su gran mayoría provenientes de Mar del plata y Buenos Aires. El representante de Balcarce finalizó primero en la clasificación general y de su categoría al ganar las tres pruebas disputadas durante sábado y domingo.

El próximo evento importante en el que estará presente Franco será el Campeonato Argentino de la clase olímpica Ilca que se iniciará mañana y tendrá continuidad hasta el domingo en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba.

