Robaron cables de la torre de largo alcance de Bomberos Voluntarios

En los últimos días, autores hasta el momento no identificados, se apoderaron de varios metros del cable que alimenta la torre de transmisión de largo alcance que Bomberos poseen en sierra La Barrosa. El hecho fue descubierto luego de que se generaran interrupciones en el servicio.

Por este motivo desde el cuartel de calle 2 se pusieron en marcha los dispositivos de emergencia para suplantar las comunicaciones hasta tanto de solucione el problema de la torre.

“Al notar que la repetidora no respondía, pensamos que podía ser una falla de energía o un corte momentáneo. Pero al subir a la cabina, comprobamos que habían cortado el cable de antena y dañado también parte de la instalación eléctrica que abastece el sistema”, explicó Federico Mancini, jefe del cuerpo activo a Radio Puntonueve. La energía llega a ese punto desde el autódromo y es suministrada por la Cooperativa de Electricidad.

Este equipo, instalado hace años, es clave para garantizar la comunicación entre móviles y la base operativa, sobre todo en zonas alejadas del casco urbano. “La amplitud del partido y la distancia a la que muchas veces trabajamos requiere una cobertura que hoy no tenemos. Eso implica un riesgo operativo si se presentara una emergencia en lugares remotos”, agregó.

Ante la situación, el cuartel activó métodos alternativos de comunicación, aunque con un alcance mucho más limitado. “Seguimos conectados, pero no con la misma efectividad. Estamos trabajando en frecuencia directa, y si bien contamos con otras vías como teléfonos o la sirena, no reemplazan la inmediatez de una comunicación por VHF”, señaló el jefe.

Durante la jornada del jueves, personal especializado y bomberos realizaron las tareas de reparación. “Subieron temprano y si todo avanza como está previsto, después del mediodía la repetidora volverá a estar operativa”, indicó Mancini.

Respecto a los responsables del hecho, aún no hay pistas firmes. “Claramente usaron un dispositivo de corte para llevarse varios metros de cable. Quedó parte colgando de la torre, pero lograron su cometido. No entendemos con qué fines se puede dañar así a una institución de bien común”, lamentó.

La denuncia fue radicada por el presidente de la institución, Silvio Cattáneo, y el caso se encuentra bajo investigación. “Es la primera vez que sufrimos un ataque de estas características. Estamos analizando qué medidas tomar para prevenir que vuelva a ocurrir”, concluyó Mancini.