Robaron una moto y los aprehendió la Policía: tienen 17 años

Este domingo al mediodía, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce aprehendió a dos menores de 17 años en el marco de una causa por robo de motovehículo.

El procedimiento se llevó a cabo en Avenida Centenario y calle 51, en las inmediaciones del Estadio Municipal. En el lugar se secuestró una motocicleta Gilera Smash 110 cc con pedido de secuestro activo. Además, se incautaron elementos tipo «yuga» utilizados para forzar cerraduras de motocicletas.

La investigación comenzó tras la denuncia de una vecina, quien indicó que poco antes de la medianoche le sustrajeron su motocicleta Gilera Smash color azul desde la vereda de su vivienda en calle 21 y Suipacha (32). El vehículo estaba trabado, sin patente visible, no contaba con seguro, y en la zona no había cámaras de seguridad.

Interviene en la causa el Fuero Penal Juvenil N° 4, a cargo del Dr. Carlos Russo. Cumplimentados los recaudos legales, los menores fueron notificados de la formación de causa y entregados a sus progenitores.