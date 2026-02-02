Robo en un comercio gastronómico: dos aprehendidos y elementos recuperados tras un allanamiento

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino en un hecho delictivo ocurrido en un comercio gastronómico ubicado en calle 11 entre 4 y 6, donde se registró un robo que derivó en la aprehensión de dos personas y el secuestro de elementos sustraídos.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de un hombre de 29 años, propietario del local, quien al arribar al comercio constató que autores ignorados habían violentado la puerta de acceso y sustraído diversos elementos de valor. Entre lo robado se encontraban maquinaria gastronómica, alimentos, garrafas, un parlante, una bicicleta tipo mountain bike y otros objetos.

Tras analizar las cámaras de seguridad, el damnificado logró reconocer al presunto autor del ilícito y se dirigió hasta su domicilio para reclamar las pertenencias, dando inmediato aviso al personal policial. Al arribo de los efectivos, se procedió a la aprehensión de un hombre de 31 años, imputado por el delito de robo.

Durante el procedimiento, se hizo presente una mujer de 28 años, pareja del aprehendido, quien intentó interferir en el accionar policial con la intención de liberar al causante. Ante esta situación, también fue aprehendida por el delito de resistencia a la autoridad.

Puesta en conocimiento la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del doctor Rodolfo Moure, se dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En tanto, la mujer recuperó la libertad luego de cumplimentar los recaudos legales, conforme lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Asimismo, y a partir de los datos recabados durante la investigación, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento de urgencia para el domicilio de los imputados. En el lugar se procedió al secuestro de varios de los elementos sustraídos, entre ellos un parlante, productos alimenticios, una bandeja metálica y prendas de vestir utilizadas para cometer el ilícito. Por disposición judicial, los elementos recuperados fueron restituidos al denunciante, previa acreditación de su propiedad.

Desde la fuerza policial se destacó que el detenido posee antecedentes penales y se encuentra involucrado en múltiples investigaciones judiciales en trámite por delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos, tanto en el ámbito de la UFI Descentralizada de Balcarce como en dependencias del Departamento Judicial Mar del Plata, situación que fue debidamente informada a la autoridad judicial interviniente.