Robo en una camioneta estacionada: sustrajeron mochilas, una tablet y alimentos

Personal de la Estación de Policía Comunal intervino este jueves en calle 27, entre 28 y 30, tras un robo en el interior de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en el lugar.

Según se informó, la propietaria del vehículo, Fabiana Alonso, había concurrido con su hija al Club El Riojano, donde se dictan clases de gimnasia artística. Al regresar, constató que autores desconocidos habían sustraído diversos elementos del interior del rodado.

Entre los objetos robados se encuentran tres mochilas (una con documentación, otra con ropa y otra con artículos escolares), una tablet, una aspiradora y una torta.

Los damnificados, oriundos de Necochea, solicitaron la colaboración de la comunidad para recuperar al menos la documentación y la mochila con útiles escolares, ante la posibilidad de que hayan sido descartadas en las inmediaciones.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 2266-473646.

