Robo fugaz: un delincuente quedó registrado mientras robaba

En las últimas horas se registró un robo en el comercio Cuadripolo ubicado en calle 23 casi 14. En la ocasión, un delincuente que fue advertido en su accionar por un vecino, se apoderó de una motosierra, luego de forzar una puerta y arrancar el vidrio completo.

Según señaló el propietario del lugar a Radio 100.9, la semana pasada habría sufrido otro intento de robo, el cual se consumó en las últimas horas.

También trascendió que el propietario del lugar posee cámara de seguridad y en la imagen quedó registrado un delincuente que se trasladaba en moto.