Robo millonario en distribuidora de bebidas: rompieron el techo y taparon las cámaras de seguridad

Un millonario robo, acompañado de importantes destrozos, se registró en la madrugada de este domingo, donde delincuentes ingresaron a una reconocida empresa local y sustrajeron una suma que superaría los 60 millones de pesos.

El hecho ocurrió en la Distribuidora Local Balcarce, ubicada en calle 6 Nº 520, entre 13 y 15. Según relató su propietario, Gustavo Gual, los autores del ilícito accedieron al depósito tras romper dos chapas del techo en la parte posterior del inmueble.

Una vez dentro, los ladrones desplegaron una maniobra cuidadosamente planificada: cubrieron las cámaras de seguridad con espuma y papel aluminio para evitar ser identificados, y se dirigieron directamente hacia la oficina administrativa, donde se encontraba la caja fuerte.

Allí, violentaron el sistema de seguridad y sustrajeron una suma superior a los 60 millones de pesos, correspondiente a la recaudación semanal de la firma y otros fondos destinados a inversiones, además de llevarse parte de la mercadería.

“Estoy muy molesto, se han llevado todo el esfuerzo de gente de trabajo. Acá convivimos unas 15 personas todos los días. Rompieron el techo, hicieron cuatro agujeros y nos destrozaron la caja fuerte; entraron sin problemas y dispusieron como quisieron”, expresó Gual, visiblemente afectado.

Si bien no es el primer hecho delictivo que sufre la empresa, este episodio se ubica entre los de mayor magnitud en los últimos años.

En el lugar trabajó personal policial junto con técnicos de la empresa de seguridad encargada del sistema de videovigilancia.