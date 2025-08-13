Rodriguez y Peralta se destacaron en Azul

Los ciclistas balcarceños Guadalupe Rodríguez y Álvaro Peralta participaron de una importante competencia ciclista en la ciudad de Azul, organizada por el Club Ciclista Azuleño.

La deportista local intervino en la categoría Damas con un recorrido de 40 minutos, donde llegó en el tercer escalón del podio. La ganadora fue la azuleña Abril Azimonti, empatando sobre la línea de llegada con Nancy Torres de Saladillo.

Mientras que el ciclista Álvaro Peralta se posicionó en segundo lugar de la categoría infantil.

Los ciclistas agradecieron a su familia, al entrenador y a Guillermo Colavita por el mantenimiento de las bicicletas.