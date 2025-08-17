Rolo Villar, protagonista en los 100 años de Radio Mitre

Radio Mitre celebró su centenario con una gala realizada en el Teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires, ante dos mil personas que colmaron la sala. El evento fue conducido por María Isabel Sánchez y Fernando Bravo, con la participación del humorista balcarceño Rolo Villar desde un estudio instalado en el escenario.

Durante casi dos horas, se repasaron momentos destacados de la historia de la emisora con homenajes, música en vivo y la participación de voces reconocidas. Rolo Villar fue convocado al escenario en medio de una ovación del público. Su intervención fue acompañada de risas, reconocimiento y palabras destacadas del humorista Roberto Moldavsky, quien también ofreció un show durante la noche.

Rolo Villar forma parte de Radio Mitre desde 2013, año en que se incorporó junto a Marcelo Longobardi y María Isabel Sánchez. Actualmente, participa del programa “Alguien tiene que decirlo”, de 6 a 10, junto a Eduardo Feinmann y Sánchez, y conduce “Encendidos en la tarde”, de 13 a 16.

Radio Mitre fue fundada el 16 de agosto de 1925 bajo el nombre LOZ Broadcasting, con transmisiones desde el barrio de Flores. Es la radio con más años de actividad continua en el país y la más escuchada. Por sus micrófonos han pasado figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Néstor Ibarra, Juan Carlos Mareco, Lalo Mir, Jorge Guinzburg, Adolfo Castello, Jorge Lanata y muchos otros. Actualmente, la emisora cuenta con voces como las de Eduardo Feinmann, Marcelo Bonelli, Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz, Juan Carlos Del Missier, María Isabel Sánchez y Rolo Villar, entre otros.