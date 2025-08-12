Ruberto: «Queremos sumar y no dividir»

Juan Martín Ruberto, de 43 años, encabeza la lista de Valores Republicanos en Balcarce para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Con dos años de experiencia en el rubro gastronómico y un antecedente laboral como playero en la estación de servicio YPF de Chaves y 3, se presenta por primera vez encabezando una lista.

La nómina, conformada como lista corta, incluye a Natalia Lorena Charmelo, Gabriel Irigaray, Claudia Charmelo, Jorge Nélson Águila, Mariela E. Denis, Joaquín Ruberto, Alejandra Pilar Rentería y Juan Pablo Delle Rosse. Según explicó Ruberto, el espacio no cuenta con aparato político: “No hay recursos en efectivo. De arriba no llega nada para esta campaña. La gente que conforma la lista son estudiantes, comerciantes y trabajadores. Es gente que está en la calle”, expresó.

En cuanto a sus propuestas, planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta en el bacheo de calles, fortalecer el sistema educativo e “insistir en un colegio que abarque los tres niveles”. También mencionó el impulso a un aumento para los jubilados y el apoyo a las actividades del INTA. Sobre la gestión del actual intendente señaló que “hay cosas que hacer y mejorar, pero sobre todo hay que acompañar”, con la idea de “formar una comunidad que acompañe”.

Ruberto destacó un proyecto social que considera central en su plataforma: “Si la gente me da la posibilidad, asumo la responsabilidad de hacer feliz a un niño por mes, con un regalo o el cumplimiento de un deseo”.

En relación al posicionamiento político, indicó que Valores Republicanos “está alejado” del gobierno nacional y lo describió como “un partido nuevo, pero que viene del ala del peronismo viejo”. Sobre su incursión en la política reconoció: “La gente todavía me ve raro en la política. Es muy difícil que la gente crea en política. Yo no vivo de la política. Si no me comprometo, no lo hago. Es algo muy personal, soy muy creyente y un agradecido de la vida”.