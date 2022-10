Sábado 15 se transformará tanque de agua del cerro

El sábado 15 de octubre el tanque del cerro “El Triunfo” se transformará en un centro de abastecimiento de agua potable de última tecnología.

Todo el equipo técnico, operativo y gerencial de OSEBAL asistidos por Ingenieros de amplia trayectoria y personal especializado en forma conjunta con personal de la Municipalidad de Balcarce, Defensa Civil , Bomberos y otras organizaciones locales ,darán comienzo este día a las tareas de modernización del tanque realizando un operativo de cambio de válvulas, la unión entre las dos cañerías principales que lo alimentan y dejaran todo preparado para que en las siguientes semanas, con el sistema de agua de la ciudad en plena operación, se pueda instalar un moderno medidor de caudal de agua a la salida y realizar la renovación total interna y externa del tanque construido por Obras Sanitarias de la Nación en 1950 .

Para poder realizar estas tareas, que implican entre otras actividades, el reemplazo de la membrana interna por un recubrimiento interior de última generación, es necesario trabajar con el tanque vacío y en seco durante todo el tiempo que lleven esas obras. Pero para dar lugar a todo este plan estratégico de reparación, resulta imprescindible modificar el sistema de cañerías y válvulas que llegan y salen del tanque y que permitirán optimizar su operación y maniobra, dando mayor seguridad al sistema de reserva de agua de Balcarce, así como la posibilidad de conocer con precisión y en tiempo real qué cantidad de agua se entrega al servicio desde allí. También se dejará preparado este sistema de cañerías y válvulas para poder en un futuro cercano ampliar la capacidad de almacenaje de agua en las zonas altas de Balcarce con otros tanques cisterna a construir interconectados con el original del Cerro, a la vez que se podrá llenar los mismos desde una o desde las dos de las cañerías principales provenientes de los pozos, permitiendo adaptar el bombeo desde los pozos de producción a la demanda en cada momento.

El Centro de Abastecimiento Cerro El Triunfo se encuentra enmarcado en el Plan Director el cual cuenta con un diagnóstico, su consecuente propuesta de solución y posterior elaboración de proyectos. El Plan Director se extenderá durante los próximos cinco años y abarca a todas las etapas que componen el sistema de agua potable.

Las zonas afectadas

Según la configuración actual de las redes de distribución habrá dos sectores de la ciudad donde habrá una afectación distinta según de donde se abastece el agua.

Zona 1: Desde la avenida Chaves hacia la Avenida Dorrego (40) registrarán falta de suministro.

Aquellos domicilios que cuenten con un tanque de reserva o cisterna propio y que hayan tenido la precaución de llenarlo hasta a la hora de comienzo del operativo realizando un consumo cuidado durante el día, no deberían tener inconvenientes mayores de faltante de agua. Por su parte aquellos domicilios que no cuenten con tanque domiciliario o cisterna no tendrán suministro de agua durante ese día, por lo cual se les solicita hagan las reservas mínimas el día anterior para los usos imprescindibles.

Zona 2: Desde Avenida Chaves hacia la Estación del Ferrocarril registrarán baja presión.

En esta zona habrá distribución de agua disponible directamente desde seis pozos, aunque existirán casos donde la presión del servicio sea inferior a la acostumbrada. Al igual que en el Sector 1 aquellos domicilios que cuenten con un tanque de reserva o cisterna propio y que hayan tenido la precaución de llenarlo hasta a la hora de comienzo del operativo, no deberían tener inconvenientes mayores de faltante de agua.

Para referencia se estima que un tanque domiciliario de 750 litros debería ser ampliamente suficiente para cubrir el consumo una familia durante 24 hs.

Medidas preventivas y mitigación

Aguas de la ciudad dispondrá de dos tanques aguadores con capacidad de almacenar 8 mil litros de agua cada uno. Uno de ellos se instalará en el ingreso al Hospital Municipal mientras que el restante será acompañado por personal de Osebal y asistirá a demanda a los 14 geriátricos.

Además, los Bomberos tendrán sus cisternas, tanques de reserva y autobombas. Junto a los servidores públicos se viene realizando un trabajo articulado con el fin de poder atender cualquier demanda que se presente durante la jornada de trabajo. Además, la prestataria contará con bidones de agua envasada para asistir a vecinos en caso de emergencia sanitaria.

Recomendaciones y aclaraciones

Se recomienda a quienes cuentan con tanque de reserva domiciliario que restrinjan el uso del servicio a partir de las 20 horas del día 14. Durante todo el sábado 15 de octubre se solicita realizar un uso prioritario y exclusivo para aseo personal y consumo.

Se solicita no llenar piletas de natación, tampoco regar ni baldear. Otras acciones que se solicita no realizar durante esa jornada son: lavar vehículos, ropa ni realizar baños de inmersión y en lo posible no ducharse.

Una vez que se habilite el servicio y a medida que se recuperen las presiones habituales, el agua comenzará a llegar de a poco a los domicilios. Puede ocurrir que en algunos sectores de la ciudad los vecinos noten algo de turbiedad en el agua, episodio que se superará dejando circular por unos pocos minutos. Esto puede ocurrir por el arrastre de sedimentos acumulados, ya sea en cañerías o los tanques domiciliarios.

Las acciones sobre el antiguo tanque, cañerías y válvulas se extenderán durante 40 días a partir del próximo 15 de octubre. Por ese motivo se insta a la comunidad a realizar un uso racional y solidario del servicio mientras dure la obra.