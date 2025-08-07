San Cayetano: Fieles se acercaron para pedir y agradecer a la capilla de Av. Eva Perón

Este jueves, en el marco de las celebraciones por el día de San Cayetano, se realizó una emotiva procesión por las calles aledañas a la capilla que lleva el nombre del Santo Patrono. La actividad contó con una buena participación de fieles, quienes acompañaron la imagen del santo en un recorrido cargado de fe y agradecimiento.

Una vez finalizada la procesión, se celebró la segunda misa de la jornada, en la que se elevaron oraciones por el pan, el trabajo y la unidad de las familias. La comunidad expresó su gratitud y devoción, renovando su compromiso espiritual en esta fecha tan significativa.