Santiago Lantella: “Me gustaría parar el año próximo”

El piloto de Balcarce, Santiago Lantella, afirmó en Radio 100.9 que evalúa alejarse de las pistas durante el próximo año. Explicó los motivos de esta posible decisión y realizó un repaso de su temporada deportiva.

Lantella señaló que el equipo realizó un esfuerzo importante para llegar a la última fecha con posibilidades de retener el título. Recordó que, ante el rendimiento del Chevrolet Corsa y las desventajas técnicas, resolvieron armar un Renault Kwid a mitad de año, con el que también lograron una victoria.

El piloto indicó que ese trabajo lo lleva a proyectar un 2026 diferente. Junto a su hermano Carlo, continuará vinculado al Turismo Pista mediante el trabajo con los pilotos Matías Vigneau y Agustín de la Vega. En la Monomarca del Atlántico, anticipó la continuidad del vínculo con Guillermo Asat, José Otero y Tomás Massa.

“Hacer un alto en el automovilismo significa tomar fuerzas para seguir. A veces uno tiene que hacerlo. En ese sentido creo que podría ser la mejor decisión de cara al próximo año”, concluyó Lantella.

