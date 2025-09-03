Santiago Lantella: “Sabía que tenía que arriesgar para seguir en la pelea del campeonato”

El piloto balcarceño Santiago Lantella consiguió el triunfo en la final disputada en el autódromo de Río Cuarto, en el marco de una fecha marcada por la lluvia y las complicadas condiciones de pista. Con este resultado, se transformó en el más ganador de la temporada y quedó mejor posicionado en la lucha por el campeonato.

Durante la clasificación del viernes, con piso seco, Lantella se ubicó quinto a escasas décimas de la punta, lo que le permitió largar con buenas expectativas. El sábado, en condiciones de lluvia y viento, decidió salir en la segunda tanda de clasificación para evaluar el comportamiento del Renault. A pesar de las dificultades de visibilidad y la exigencia de la pista, el equipo logró dejar un auto competitivo para la serie.

En la final del domingo, la lluvia volvió a ser protagonista. Lantella partió desde la décima posición y, tras un despiste inicial en la primera curva, pudo recuperarse y avanzar en el clasificador. La carrera estuvo marcada por múltiples ingresos del auto de seguridad y una pista cada vez más sucia, lo que exigió máxima concentración de los pilotos. “Era primordial sumar bien porque la fecha otorgaba puntaje y medio. El auto respondió, pude avanzar con buenas maniobras y aprovechar las oportunidades”, señaló el balcarceño.

El triunfo tuvo un valor agregado: se trató de la segunda victoria de Lantella en la temporada con un auto nuevo que aún está en proceso de desarrollo. “Falta trabajo fino, pero estamos en un buen nivel. En piso seco funcionó bien y en mojado también respondió, lo que nos deja tranquilos para lo que viene”, explicó.

De cara a la próxima competencia en San Jorge, el piloto confía en que la marca se adaptará a un trazado más trabado, pese al lastre que deberá cargar por reglamento. Además, Lantella recibió la invitación para competir en el Turismo Nacional el próximo fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires, lo que representa una nueva oportunidad en su carrera deportiva.

“Es un sueño poder estar en esta fiesta tan grande. El auto está en pleno desarrollo, pero vamos a probar en Buenos Aires para adaptarnos y llegar lo mejor posible a la carrera”, contó Lantella, quien atraviesa un gran momento y acumula tres victorias en distintas categorías en las últimas semanas.