Santiago Lantella va por la heroica a La Plata

Santiago Lantella, campeón vigente del Turismo Pista Clase 2, llega a la última fecha con posibilidades de pelear nuevamente por el título, aunque deberá depender del resultado de otros competidores para retener la corona. El piloto balcarceño suma triunfos con dos marcas, Chevrolet y Renault, y afronta la definición con el trabajo realizado durante toda la temporada.

“Estoy muy tranquilo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para llegar al final con posibilidades”, señaló Lantella en diálogo con Radio 100.9.

La tabla del campeonato es encabezada por Nicolás Herrera, quien llega con dos victorias y 240 puntos. Con la misma cantidad de puntos, pero una sola victoria, se ubica el tandilense Joaquín Melo. En el tercer puesto aparece Pablo Vázquez con 230 puntos y una victoria. Lantella suma 203 unidades y dos triunfos, quedando a 37 puntos del líder y obligado a depender del desempeño de al menos tres rivales.

La actividad final de la temporada se iniciará este viernes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.