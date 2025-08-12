Se abrió la convocatoria para trabajar en Hard Rock: cómo postularse para conseguir empleo

La cadena internacional Hard Rock instalará su primer local de franquicia en Mar del Plata, en el paseo comercial Güemes, esquina Avellaneda, donde avanzan las obras con miras a una inauguración prevista entre noviembre y diciembre.

La empresa lanzó una convocatoria laboral para cubrir entre 80 y 100 puestos. Para facilitar la postulación, la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, dispuso su estructura para recibir currículum vitae, que serán reenviados a la compañía para su selección.

Los interesados deben enviar su CV a empleo@mardelplata.gov.ar, con el asunto “Hard Rock”. Entre las posiciones que podrían requerirse se incluyen bartender/barista, server/busser, cocinero, dishwasher, así como puestos vinculados a ventas en la tienda de regalos y en recorridas guiadas.