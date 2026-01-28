Se abrió la inscripción para cursos en el Centro de Impulso Productivo y Social

Dio a conocer la Municipalidad de Balcarce, que se encuentra abierta la inscripción a los cursos que se dictarán en el Centro de Impulso Productivo y Social (CIPS), una propuesta orientada a la formación en oficios y al fortalecimiento de oportunidades laborales para vecinos de la ciudad.

En esta nueva etapa se ofrecerán capacitaciones en Electricidad trifásica, Herrería, Costura y Arreglos en Madera, con distintos días y horarios de cursada. Los cursos están destinados a personas mayores de 18 años, cuentan con cupos limitados y darán inicio durante la segunda semana de febrero.

La inscripción se realiza de manera presencial en la Subsecretaría de Producción y Empleo, ubicada en Avenida Kelly esquina 29, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, presentando fotocopia del DNI. El plazo para anotarse se extiende hasta el martes 4 de febrero.

Desde el área destacaron la importancia de estas capacitaciones, que permiten a los participantes adquirir conocimientos prácticos, mejorar su empleabilidad y, en muchos casos, iniciar o fortalecer emprendimientos propios.