Se abrió la inscripción para terminar el secundario de adultos en Balcarce

Se encuentra abierta en Balcarce la inscripción para iniciar o completar los estudios secundarios a través del Programa FinEs, destinado a personas mayores de 18 años que por distintos motivos no pudieron finalizar la educación obligatoria. Se trata de una política educativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, implementada desde la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y promover la terminalidad del nivel secundario en adultos.

El plan contempla una propuesta pedagógica adaptada a las necesidades de quienes deben retomar su trayectoria educativa. Las cursadas se desarrollan tres veces por semana y se ofrece la posibilidad de asistir en turnos tarde o noche, de 13 a 17hs o de 18 a 22hs, para facilitar la organización de quienes trabajan, cuidan a sus familias o tienen múltiples responsabilidades.

La orientación del título es Bachiller en Economía y Administración, lo cual no solo permite acceder a mejores oportunidades laborales, sino también ingresar a cualquier universidad nacional o instituto terciario para continuar estudios superiores.

Actualmente, las clases se dictan en dos sedes: la Sociedad de Fomento Martín Miguel de Güemes y la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en la esquina de Maipú y Av.Del Valle. Además, se encuentran en evaluación dos nuevas sedes para ampliar la cobertura del programa.

Desde el equipo de coordinación local destacaron que la propuesta es totalmente gratuita y que cada grupo cuenta con un equipo docente comprometido, con una dinámica de enseñanza centrada en el acompañamiento personalizado y la valorización de los saberes previos de los estudiantes.

Para realizar la inscripción, los interesados deben acercarse a la sede de la Escuela Nº 4, de lunes a jueves, entre las 18 y las 22, o bien comunicarse con los referentes del programa a los siguientes teléfonos: Mónica Maza: 2266-415215. Leonor Rodríguez: 2266-442602. Damián Pino: 2266-545458. Fabián Núñez: 2266-540469.