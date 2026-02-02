Se activaron focos en sierra La Barrosa

Lamentablemente, en las últimas horas se registraron nuevos focos de incendio en Sierra La Barrosa, generando gran preocupación en la comunidad. El episodio más importante se produjo el sábado, poco después de las 18 horas, cuando se desató un foco de importantes dimensiones que logró ser controlado recién en la mañana del domingo, gracias al intenso trabajo del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Durante la mañana de este lunes, se recibió una primera advertencia desde el predio de la Fundación Fangio, donde una unidad debió intervenir rápidamente ante la aparición de un foco incipiente. Sin embargo, poco después el fuego se reavivó en el mismo sector donde se había iniciado el sábado, lo que encendió nuevamente las alarmas.

En paralelo, en el lugar del siniestro fueron hallados bidones con material combustible, un elemento que hace presumir que podría tratarse de incendios provocados de manera intencional.

Ante esta situación, la Policía Comunal realizó una denuncia de oficio, la cual fue elevada a la Fiscalía, que ya se encuentra investigando las circunstancias del hecho para determinar posibles responsabilidades.

Por último, desde el Servicio Meteorológico Nacional se informó que existe una baja probabilidad de precipitaciones para las próximas horas, lo que mantiene vigente el estado de alerta en la zona.