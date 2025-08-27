Se anuncia corte de energía para este jueves

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este jueves 28 en el horario de 07:30 a 13:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Av. Dorrego entre calles 105 y 9, ambas veredas

· Calle 42 entre calles 103 y 105, vereda impar

· Calle 103 e/ 40 y 42, ambas veredas

· Calle 7 entre calle 38 y Av. Dorrego (40), vereda impar