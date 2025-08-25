Se anuncia corte de energía para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes 26 en el horario de 07:30 a 13:00.
Se verá interrumpido el servicio a la mayoría de los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
· Av. Del Valle entre calles 8 y 14, vereda impar
· Calle 15 entre calles 8 y 14, ambas veredas
· Calle 12 entre Av. del Valle y calle 11, ambas veredas
· Calle 10 entre Av. del Valle y calle 11, ambas veredas