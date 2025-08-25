10.3 C
Balcarce
lunes 25, agosto, 2025
Se anuncia corte de energía para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos a concretarse en líneas de baja tensión, se realizará un corte de suministro eléctrico este martes 26 en el horario de 07:30 a 13:00.

Se verá interrumpido el servicio a la mayoría de los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

· Av. Del Valle entre calles 8 y 14, vereda impar

· Calle 15 entre calles 8 y 14, ambas veredas

· Calle 12 entre Av. del Valle y calle 11, ambas veredas

· Calle 10 entre Av. del Valle y calle 11, ambas veredas

