Se brindará capacitación sobre elaboración de alimentos

El área de Inspección General lleva adelante una serie de capacitaciones destinadas a docentes, familias y alumnos de establecimientos rurales que desarrollan actividades productivas vinculadas a la elaboración de alimentos. La iniciativa busca promover prácticas seguras en el manejo de productos alimenticios y acercar herramientas clave a quienes participan en la cadena agroalimentaria.

Como parte de esta propuesta, se entrega el carné de manipulador de alimentos, con una validez de tres años. Este documento resulta indispensable para todas las personas que intervienen en cualquiera de las etapas de producción, transporte o comercialización de alimentos. La acción cobra relevancia frente al aumento de la demanda de mano de obra especializada y al surgimiento de nuevos emprendimientos vinculados al sector.

El curso se dicta dos veces al mes en las instalaciones de la Subsecretaría de Producción y Empleo y su realización es obligatoria para quienes manipulen alimentos en forma directa.

Los interesados en inscribirse deben enviar un correo electrónico a cursoalimentosbalcarce@gmail.com con los siguientes datos:

Foto de frente en formato JPG (sacada con el frente del celular en vertical).

Constancia de DNI (foto de ambos lados) en formato pdf.

Número de CUIT/CUIL.

Nombre y apellido completo.

Nº de teléfono celular.

Domicilio.

Profesión/oficio.

El material de lectura se podrá descargar del Portal de Servicios de la Municipalidad: https://balcarce-app.gob.ar/documentos_modernizacion/manuel.pdf