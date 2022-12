Se busca un lugar alternativo para ubicar la “Terminal”

El martes de 31 de enero de 2023, la Estación Terminal debe dejar definitivamente el predio de avenida San Martín ya que la empresa Carrefour quiere cerrar definitivamente el lugar. Ante esta situación, desde el Departamento Ejecutivo, se vienen manejando algunas opciones, aunque la idea es poder construir algo nuevo, tipo modular.

Con respecto a la posibilidad de flexibilizar la fecha de cierre definitivo, el propio intendente Esteban Reino señaló que son “inflexibles”. “Alegan que hay problemas de derrumbe, A nosotros nunca nos notificaron por un medio fehaciente, de esta situación. Solamente son charlas, por lo tanto no sé si esto es real o no. Tendrían que enviar una carta documento o algo que certifique que realmente hay un peligro. Nosotros no lo vemos así, pero tampoco tenemos por qué no creer”, señaló el Jefe Comunal.

Ante esta situación que plantea la empresa, se manejan algunas posibilidades. “Estamos viendo un lugar, alguna estación de servicio donde puedan parar los micros durante 7 u 8 meses, para conseguir rápidamente los recursos y construir algo definitivo, que sea de la Municipalidad de Balcarce. Una terminal con una construcción moderna, llámese modular, construcción en seco, algo rápido, que no sea una construcción tradicional que demanda mucho tiempo. Esto nos sorprendió a todos, ojalá nos den un plazo mayor para el traslado de la Terminal”, finalizó Reino.

