Se capacitó al personal del Centro de Monitoreo

El Instituto Universitario “Juan Vucetich”, con sede en La Plata y dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, mantiene abierta la inscripción a su programa de formación destinado a operadores de los Centros de Monitoreo municipales. A través de esta propuesta, se instruye al personal que trabaja en dichas áreas en el uso de tecnologías vinculadas con la prevención y el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de protección ciudadana.

En este sentido, agentes del Centro Operativo de Monitoreo (COM) Balcarce avanzan en diversas instancias de actualización, entre ellas: Formación de Operadores de Multiagencias, Atención y Respuesta ante Llamados de Emergencia, Integración Tecnológica de la Seguridad, Supervisores y Operadores de Cámaras de Videovigilancia y Evidencia Digital en el Proceso de Investigación Penal.

Durante los últimos días, se realizó en la Secretaría de Seguridad de Tandil la entrega de certificados a la primera cohorte local que culminó uno de los trayectos seleccionados. El resto de las capacitaciones concluirá antes de diciembre.

Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos que la comuna impulsa para promover la profesionalización constante de quienes desempeñan tareas esenciales en el esquema de seguridad.