Se cierra el año para las categorías APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport 1850 y Promocional

Este fin de semana en el autódromo de Mar del Plata se concretará el premio coronación para la categoría APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport 1850 y Promocional Clase 1.

Por el lado de APAC, Agustín y Leonel Tambascio llegan con chances matemáticas de pelear por el título de la especialidad. Kevin Walter es el actual puntero y mantiene una diferencia de 32,50 sobre los balcarceños sobre 55 en juego. Dentro de la categoría estará presente este fin de semana Adrián Bibbó.

En el TC del Sudeste, Fabio Pedersen llega como puntero y con grandes chances de coronarse campeón. Balcarce tendrá entre los 18 protagonistas a Iván Durutovich y Roberto Guariste.

Por el lado del TS 1850 Clase B se producirá el debut de Agustín Massa. También representarán a Balcarce, Jazmín Durutovich y Daniel Espósito.

La actividad arranca este sábado después de las 10.